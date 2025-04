News tv. Funerali di Papa Francesco, rivoluzione in Rai: come cambia il palinsesto – La Rai rivede il palinsesto del fine settimana in segno di lutto per la scomparsa di Papa Francesco. Una decisione che stravolge la programmazione, coinvolgendo anche alcuni dei titoli più amati del piccolo schermo. (continua a leggere dopo le foto)

Funerali di Papa Francesco, rivoluzione in Rai: come cambia il palinsesto

Niente puntata per Ciao Maschio questo sabato: il talk in seconda serata condotto da Nunzia De Girolamo si ferma. Stessa sorte per Affari Tuoi in access prime time, che salta l’appuntamento previsto. La notizia arriva da Giuseppe Candela, sempre ben informato sul dietro le quinte della televisione. (continua a leggere dopo le foto)

Funerali di Papa Francesco, come cambia la programmazione

Anche L’Eredità versione prime time, inizialmente in programma per sabato sera su Rai 1, non andrà in onda. La puntata speciale, dedicata ai fan del quiz del preserale, è stata spostata a domenica 27 aprile. Una scelta di rispetto, vista la concomitanza con i funerali solenni del Pontefice. La salma di Papa Francesco è stata traslata oggi da Santa Marta a San Pietro, per l’abbraccio e le preghiere dei fedeli. I numeri si annunciano enormi. Alle 11 del mattino si sono spalancate le porte della basilica. La “camera ardente” di Bergoglio durerà tre giorni: resterà aperta oggi fino a mezzanotte, dalle 7 alle 24 di domani e fino 19 di venerdì 25 aprile. Alle 20 la cerimonia della chiusura della bara. La dipartita del Santo Padre ovviamente ha modificato il palinsesto. La Rai non poteva trasmettere i programmi (magari anche show ludici) come se nulla fosse.

