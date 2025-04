News Tv. “Amici” anticipazioni sesta puntata serale. Il serale di “Amici 24” continua a sorprendere il pubblico con colpi di scena e dinamiche sempre più avvincenti. La sesta puntata, in particolare, si preannuncia ricca di novità e tensioni, soprattutto per le squadre che hanno subito pesanti perdite nelle scorse settimane. (Continua…)

“Amici”, possibile novità in arrivo

Le eliminazioni di Francesca Bosco e Senza Cri nella scorsa puntata del serale di “Amici” hanno lasciato il segno, riducendo le forze delle squadre di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, nonché di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri. Ora, la competizione si fa ancora più serrata, con i pochi allievi rimasti che dovranno dare il massimo per conquistare un posto in finale. In vista della sesta puntata del serale potrebbe esserci una novità in arrivo. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)