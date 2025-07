Garlasco, l’annuncio dell’avvocato Lovati su Stasi – Il caso Garlasco torna al centro dell’attenzione in seguito alle recenti dichiarazioni dell’avvocato Massimo Lovati, difensore di Andrea Sempio. Durante la trasmissione Morning News su Canale 5, il legale ha illustrato le prossime mosse in relazione alle ultime perizie, con particolare riferimento a Alberto Stasi, unico condannato in via definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi.

Recentemente, i consulenti tecnici di parte di Alberto Stasi hanno reso noto di ritenere che sull’impronta 33 siano presenti tracce di sangue e sudore attribuibili ad Andrea Sempio. L’avvocato Lovati ha espresso una posizione opposta e ha rilasciato importanti dichiarazioni riportate anche da La Provincia Pavese.

Dichiarazioni di Massimo Lovati sulle indagini

Lovati, in merito alle perizie, ha dichiarato: “Mi sembra una follia dire che quell’impronta è insanguinata e piena di sudore basandosi solo una su una foto: sto pensando di chiedere l’estromissione della difesa di Stasi da questo procedimento. Abbiamo rispetto per i legali di Stasi, però questa perizia non la ritengo plausibile. Abbiamo anche noi una perizia su quell’impronta che dice altro, escludendo Sempio”.

