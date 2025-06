Garlasco, l’avvocato di Sempio a Le Iene: “Perché hanno ucciso Chiara”

News TV. Le Iene riportano l’attenzione su uno dei casi più enigmatici della cronaca italiana: l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007. Dopo quasi vent’anni, nuove testimonianze e indizi sembrano riaprire una vicenda costellata di dubbi e ipotesi mai del tutto fugate.

Nuove voci e vecchie ombre: parla l’avvocato di Andrea Sempio

Nel servizio curato da Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese, vengono presentati elementi che potrebbero cambiare il corso delle indagini. Tra le nuove voci si leva quella di Massimo Lovati, avvocato di Andrea Sempio, amico della vittima, che condivide il suo punto di vista per la prima volta dopo anni di silenzio. L’avvocato Lovati non si risparmia dichiarazioni forti riguardo al suo assistito:

«Le accuse contro Sempio? Per me è solo fumo negli occhi», affermando che le moderne tecnologie potrebbero finalmente fare luce su aspetti finora oscuri:

«La scienza ha fatto progressi – anche se non eravamo nel Medioevo». Sulla mancata partecipazione all’interrogatorio del 2017, commenta deciso:

«Perché avrebbe dovuto? Sempio è innocente».

