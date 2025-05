Garlasco, tensione in diretta tra Bruzzone e l’avvocato di Stasi: “Cosa ride?” (VIDEO) – Nel contesto delle indagini ancora aperte sull’omicidio di Chiara Poggi, il programma televisivo La Vita in Diretta ha riportato l’attenzione su un recente rapporto psicologico redatto a febbraio 2024 dagli esperti del carcere di Bollate. Anche dopo diciotto anni, il caso di Garlasco continua a suscitare un forte interesse mediatico e a innescare dibattiti accesi nei talk show pubblici. La trasmissione, condotta da Alberto Matano, ha visto un acceso confronto tra la criminologa Roberta Bruzzone e l’avvocato di Alberto Stasi, Antonio De Rensis.

Secondo il rapporto psicologico, Stasi evidenzierebbe “tratti di parafilia” e un interesse per il piacere sessuale attraverso “modalità non convenzionali”, incluso un uso ossessivo di contenuti per adulti estremi. Un comportamento giudicato “eccessivo” anche per i giovani che esplorano la propria sessualità. Durante la discussione, la Bruzzone ha commentato le nuove informazioni, facendo emergere dettagli inquietanti sulla personalità di Stasi.

Confronto rovente tra Bruzzone e De Rensis

La criminologa ha evidenziato che i file presenti sul computer di Stasi fossero “violenti e raccapriccianti”, descrivendo una collezione ampia e inquietante. Ha suggerito che Chiara Poggi potrebbe aver scoperto questo aspetto oscuro, ipotizzando un possibile movente per il delitto: “Avrebbe potuto rivelarlo ad altri”, ha dichiarato.

