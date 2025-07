Gianluigi Nuzzi, arriva la svolta inaspettata da parte di Mediaset: cosa succede

News Tv. A partire da settembre tornerà a tenere compagnia ai telespettatori del daytime di Mediaset Pomeriggio Cinque, con il passaggio di testimone da Myrta Merlino a Gianluigi Nuzzi. L’arrivo di Nuzzi ha segnato un cambio di stile verso una conduzione più sobria e giornalistica, dopo anni caratterizzati da toni più leggeri e di intrattenimento. Secondo le anticipazioni, l’ex conduttrice Myrta Merlino potrebbe limitarsi a ricoprire il ruolo di opinionista nei talk show della prossima stagione, mentre Mediaset sembra concentrata su una proposta editoriale differenti e, ultimamente, si parla anche di un riposizionamento del format. Se confermate, queste indiscrezioni porteranno probabilmente a una ridefinizione dei palinsesti, con meno spazio per i tradizionali rotocalchi. Il pubblico, soprattutto quello più giovane e attento alle novità internazionali, potrebbe trovare nella nuova offerta Mediaset risposte più vicine ai propri gusti e alle proprie aspettative.

“Pomeriggio Cinque” verso il trasloco?

Secondo quanto riportato dal portale Affari Italiani, sarebbero in corso valutazioni importanti sull’assetto del programma ora affidato a Gianluigi Nuzzi, noto per la sua lunga esperienza a Quarto Grado su Rete 4. Tra le ipotesi al vaglio, si parla di un possibile trasferimento del rotocalco pomeridiano proprio su Rete 4, con l’obiettivo di rafforzare l’offerta informativa del canale.

La possibilità di spostare Pomeriggio Cinque su Rete 4 comporterebbe anche una riconsiderazione dell’identità del programma, con l’opzione di un nuovo titolo come Pomeriggio 4. In alternativa, tra le opzioni considerate, c’è anche quella di mantenere la trasmissione su Canale 5 ma con un cambiamento di orario, posizionandola subito dopo Uomini e Donne e aprendo così la fascia delle 18 a una nuova soap turca. Queste ipotesi, pur non ancora ufficializzate, riflettono le strategie di adattamento di Mediaset a un mercato sempre più dinamico.

“Pomeriggio Cinque” trasloca su Rete 4? Più spazio alle soap turche su Canale 5, il retroscena

La stagione estiva di Canale 5 sta vivendo un momento particolarmente favorevole, con ascolti in crescita guidati da una programmazione che valorizza le soap opere turche. Questi prodotti seriali, che uniscono elementi romantici a trame avvincenti e scenari esotici, hanno saputo catalizzare l’attenzione di un pubblico numeroso, specialmente femminile, nelle fasce pomeridiane e serali. Il successo ottenuto ha spinto i vertici di Mediaset a rivedere le strategie di palinsesto, scegliendo di sostituire i film di Rosamunde Pilcher con la serie La forza di una donna, una decisione che si è rivelata efficace sia in termini di ascolti che di consenso.

Questa scelta strategica ha avuto un impatto diretto anche su altri programmi della rete, come Sarabanda condotto da Enrico Papi, beneficiando degli ottimi traini e consentendo a Canale 5 di prevalere sistematicamente su concorrenti come L’Estate in diretta di Rai 1. Il clamore generato sui social network è stato immediato: molti utenti chiedono con insistenza che la “rivoluzione turca” continui anche nei mesi autunnali, ipotizzando una fascia pomeridiana interamente dedicata alle soap dopo Uomini e Donne. Questo nuovo assetto sembra destinato a rafforzare il legame con un pubblico sempre più fidelizzato.

