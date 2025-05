“Grande Fratello”, spunta il nome della prima concorrente: di chi si tratta

La nuova edizione del “Grande Fratello” è prevista per settembre 2025. Secondo indiscrezioni raccolte da fonti vicine alla produzione, sarebbe già stata scelta la prima concorrente. Di recente ha partecipato ad un altro reality show molto famoso.

“Grande Fratello”, spunta il nome della prima concorrente

Fervono i preparativi per la nuova edizione del “Grande Fratello”, reality show in onda in prima serata su Canale 5. Nonostante la scorsa edizione non sia stata entusiasmante, soprattutto da un punto di vista degli ascolti, la rete del Biscione sembra voglia puntare anche sul “Grande Fratello”. La produzione è al lavoro per definire il cast completo della prossima edizione e avrebbe già scelto la prima concorrente. Si tratta di un’attrice che di recente ha partecipato ad un altro reality show di Canale 5. La stessa attrice avrebbe espresso interesse per questa opportunità. La sua esperienza precedente in un reality e la sua personalità carismatica potrebbero renderla una concorrente interessante per il pubblico. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)