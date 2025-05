“Ha lasciato lo studio”. “Uomini e Donne”, finisce male per il cavaliere

News Tv. La nuova puntata di Uomini e Donne, registrata ieri, lunedì 12 maggio 2025, promette di tenere il pubblico incollato allo schermo. Tra attacchi infuocati nel backstage, ultimatum improvvisi, abbandoni inaspettati e la furia di Tina Cipollari, il dating show di Maria De Filippi si conferma ancora una volta terreno fertile per tensioni e colpi di scena: ecco le anticipazioni.

Scontro dietro le quinte: Gemma e Marina attaccano Arcangelo

Il retroscena più discusso della giornata arriva direttamente dal camerino. Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni sul suo sito, Gemma Galgani e Marina hanno raggiunto Arcangelo nel dietro le quinte per affrontarlo duramente. Le due dame avrebbero riversato su di lui tutto il loro malcontento, ma il cavaliere non ha reagito come previsto. “Il cavaliere rimane abbastanza impassibile”, si legge nella ricostruzione. Una calma che ha spiazzato le protagoniste, ma che potrebbe nascondere una strategia più sottile o semplicemente una chiusura definitiva. Il momento, però, non si è concluso lì. Poco dopo, Arcangelo ha deciso di interrompere il suo percorso con Gemma, adducendo come motivo la volontà del figlio, che non gradirebbe la loro frequentazione. Una svolta che ha lasciato perplessi i presenti e ha aggiunto ulteriore tensione.

Ultimatum di Antonio a Cinzia: “O esci con me o chiudi con Arcangelo”

La situazione si è ulteriormente complicata con l’intervento di Antonio, altro cavaliere del parterre. Durante la registrazione, ha dato un ultimatum a Cinzia, chiedendole apertamente di scegliere: “O esci dal programma con me o smetti di vedere Arcangelo”. Una richiesta netta, che ha spinto Arcangelo a togliersi dal centro dello studio e infine ad abbandonare lo studio per motivi personali, visibilmente provato. Ma la vera scintilla è arrivata quando Cinzia ha tentato di salutarlo. Il gesto, visto da molti come incoerente, ha fatto infuriare Tina Cipollari, che l’ha attaccata senza mezzi termini. L’opinionista non ha nascosto il suo disappunto per l’indecisione della dama, sottolineando come questi atteggiamenti confondano tutti, pubblico incluso.

