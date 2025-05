Nell’ultima puntata de “I Fatti Vostri“, noto programma televisivo in onda su Rai 2, Paolo Fox ha svelato le sue attese previsioni astrologiche per l’estate 2025 ed ha stilato la classifica.

Chi è Paolo Fox

Paolo Fox, nato a Roma nel 1961, è uno dei più noti astrologi italiani. La sua passione per l’astrologia è nata in giovane età, ispirata dalla nonna. Ha iniziato la sua carriera televisiva nel 1987 su Odeon TV, ma è diventato un volto familiare al grande pubblico grazie alle sue partecipazioni a programmi come “I Fatti Vostri” su Rai 2. Proprio stamattina, nel corso dell’ultima puntata del programma, il noto astrologo ha svelato le previsioni dell’estate 2025, stilando la sua personale classifica dei segni. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)