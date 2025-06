“Iniziamo a giocare”. L’Isola dei Famosi, Mirko Frezza medita vendetta: cosa succede

News TV. Dopo la consueta pausa domenicale, la striscia quotidiana de L’Isola dei Famosi è tornata con il botto, regalando colpi di scena e strategie degne di un reality show che non smette di sorprendere. Al centro dell’attenzione ci sono i due concorrenti finiti al televoto: Teresanna Pugliese e Mirko Frezza. Se la prima si è mostrata rassegnata e quasi speranzosa di uscire, è stato invece Frezza a cambiare completamente tono, accendendo la miccia del gioco con una dichiarazione che ha subito fatto rumore: “Iniziamo a giocare”.

Leggi anche: L’isola dei famosi, scoppia la lite tra naufraghi: volano stracci tra Patrizia e Mirko

Leggi anche: “Signorini vuole proprio lei”. “Grande Fratello”, la famosa conduttrice diventa opinionista? Clamorosa indiscrezione

Teresanna tra dubbi e riflessioni: “Se esco io? Speriamo…”

Teresanna non ha nascosto la sua inquietudine di fronte alla possibilità di essere eliminata. La sua frase, “Se esco io? Speriamo…”, è suonata quasi come una richiesta di tregua da un’esperienza fisicamente ed emotivamente provante. Ha chiesto il parere del compagno di avventura Jey, il quale, pur non sbilanciandosi apertamente, ha ammesso che Mirko si è costruito un personaggio forte, diventando uno dei naufraghi più apprezzati dal pubblico: “Si è fatto volere tanto, tanto bene”.

Teresanna ha poi ribadito che Frezza, nel bene o nel male, è sempre stato autentico: “Mirko è Mirko, e chi ha fatto questa nomination ha messo in ballo tre assi…”. Parole che confermano quanto la tensione tra i concorrenti stia crescendo, insieme alla consapevolezza che da qui in avanti si entra nella fase più strategica del reality.

Mirko Frezza cambia rotta: “Nomino Cristina, le piace giocare”

Il vero terremoto della giornata è però arrivato con la rivelazione di Mirko Frezza. In un momento di confronto diretto con Teresanna Pugliese e Chiara Balistreri, il naufrago ha confessato la sua intenzione di puntare dritto contro uno dei personaggi più discussi di questa edizione: Cristina Plevani. Le sue parole sono state cristalline: “Chi non esce deve fare le nomination… E iniziamo a nominare quelli forti, come mi hanno detto loro. Iniziamo a giocare… Per questo motivo io nomino Cristina che tanto le piace giocare…”.

Cristina, dal canto suo, ha già fatto parlare parecchio di sé per le sue scelte taglienti, che non hanno risparmiato nessuno. Una concorrente fredda, strategica, e che finora ha portato avanti il suo percorso senza mai voltarsi indietro. Ora però sembra essere finita nel mirino di un Frezza completamente trasformato, che ha deciso di reagire invece di ritirarsi, come aveva lasciato intendere nelle scorse ore.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva