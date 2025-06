L’isola dei famosi, scoppia la lite tra naufraghi: volano stracci tra Patrizia e Mirko

News TV. Sembrava una giornata tranquilla tra i naufraghi dell’Isola dei Famosi, ma è bastata una semplice richiesta per far esplodere un vero e proprio scontro frontale. Niente prove fisiche o dinamiche estreme stavolta: a far infiammare l’ultimo daytime andato in onda su Canale 5 è stato un battibecco scoppiato all’improvviso durante il pranzo. E i protagonisti sono due volti molto discussi dell’edizione in corso: Patrizia Rossetti e Mirko Frezza. Il pubblico è rimasto spiazzato dall’intensità della lite, che ha avuto toni tutt’altro che pacati.

Tutto parte da… una ciotola di riso

Il casus belli? Una porzione di riso. Patrizia, che quel giorno non aveva intenzione di mangiare il pesce, ha semplicemente chiesto di poter avere un po’ di riso in più in cambio della sua razione di proteine. Una richiesta che, però, ha fatto infuriare Mirko Frezza, che l’ha accusata di fare i propri comodi e pretendere privilegi: “Tu non mangi il pesce perché? L’hai già mangiato due volte… Non ti è piaciuto?”

Un attacco diretto e velenoso, che ha subito innescato una replica secca da parte della Rossetti, decisa a non lasciarsi sopraffare. Patrizia ha infatti ricordato a Mirko che lui stesso, in passato, aveva ricevuto più riso quando rifiutava il cocco, senza che nessuno avesse da ridire: “Quando tu non mangiavi il cocco ricevevi comunque doppia razione di riso… Ok?”

Il confronto degenera: accuse e insulti senza freni

Quello che sembrava un semplice scambio di opinioni si è ben presto trasformato in un botta e risposta al vetriolo, culminato in una vera e propria esplosione di nervi. Mirko, visibilmente infastidito, ha continuato ad attaccare Patrizia anche in confessionale, ironizzando sulla sua reazione furibonda: “Purtroppo, quando Hulk si trasforma, cosa gli volete dire?”

Dal canto suo, la Rossetti non è rimasta in silenzio. In confessionale ha confessato di non capire tutta questa ostilità nei suoi confronti per una semplice preferenza alimentare: “Cosa ho chiesto di male? Non voglio mangiare questo pesce… e allora? Saranno ca**i miei, no?”

Il pubblico ha assistito così a un duello verbale senza esclusione di colpi, con frecciate continue anche fuori dalla diretta.

