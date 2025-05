La seconda puntata della diciannovesima edizione de “L’Isola dei Famosi“, in onda lunedì 12 maggio 2025 su Canale 5, offrirà al pubblico una serata ricca di emozioni, colpi di scena e momenti di tensione. Ci sarà un eliminato e soprattutto un nuovo arrivo.

Leggi anche: “Sei pazza”. “L’Isola dei Famosi”, volano stracci tra Antonella Mosetti e Alessia Fabiani (VIDEO)

Leggi anche: “L’Isola dei Famosi”, i naufraghi hanno già infranto il regolamento: interviene la produzione

“L’Isola dei Famosi”, le anticipazioni della seconda puntata

Stasera, su Canale 5, andrà in onda la seconda puntata de “L’Isola dei Famosi”, reality show condotto da Veronica Gentili, affiancata dall’opinionista Simona Ventura e dall’inviato Pierpaolo Pretelli in collegamento dall’Honduras. Il secondo appuntamento guiderà gli spettatori attraverso le dinamiche sempre più complesse del reality. La puntata, inoltre, vedrà la prima eliminazione ufficiale del programma, un momento sempre carico di suspense e emozione, che segnerà sicuramente un punto di svolta nelle dinamiche del gruppo. I concorrenti si cimenteranno poi in una prova fisica e ci sarà anche un nuovo arrivo. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)