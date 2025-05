“L’Isola dei Famosi”, Antonella Mosetti rompe il silenzio dopo il ritiro

Antonella Mosetti, figura di spicco nel panorama televisivo italiano, ha recentemente intrapreso un nuovo percorso partecipando all’edizione 2025 de “L’Isola dei Famosi“. Dopo un periodo di relativa assenza dai riflettori, la showgirl romana ha deciso di rimettersi in gioco affrontando le sfide del reality ambientato in Honduras. Peccato che la sua esperienza sia durata veramente troppo poco. La nota showgirl, infatti, ha deciso di ritirarsi.

Antonella Mosetti si ritira da “L’Isola dei Famosi”

Nei giorni scorsi è arrivato l’annuncio ufficiale: Antonella Mosetti si è ritirata definitivamente da “L’Isola dei Famosi”. La naufraga non ha saputo affrontare le difficoltà ed ha deciso di abbandonare definitivamente il gioco. La nota showgirl adesso farà ritorno in Italia, dove non sappiamo ancora se sarà accolta nello studio de “L’Isola dei Famosi”. Nel frattempo, però, la Mosetti ha deciso di rompere il silenzio in merito al suo ritiro. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)