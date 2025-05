“L’isola dei famosi”, un nuovo abbandono: la naufraga ha lasciato ufficialmente il gioco

News TV. Non c’è pace sull’Isola dei Famosi 2025, e stavolta il colpo arriva dritto al cuore del pubblico. Una nuova naufraga ha deciso di abbandonare il gioco, lasciando sgomenti fan e compagni d’avventura. Il suo volto, noto al pubblico italiano da anni, ha commosso i telespettatori con una fragilità mai mostrata prima. Ma dietro l’addio si nasconde una ferita profonda, ancora aperta, che nemmeno il sole dell’Honduras è riuscito a scaldare.

La sofferenza mai superata

Antonella Mosetti ha detto basta. Dopo giorni di tensione emotiva, confessioni in lacrime e momenti di silenziosa disperazione, la showgirl ha comunicato ufficialmente il suo ritiro dal programma. La notizia è stata anticipata da DavideMaggio.it e, anche se i dettagli verranno svelati nel Daytime del 23 maggio, il motivo dietro questa decisione pare già chiarissimo: il lutto per la perdita del padre, avvenuta poco prima della partenza per l’Isola. Una ferita che, come lei stessa aveva ammesso, non è riuscita a cicatrizzare, nemmeno circondata da telecamere e nuove avventure.

