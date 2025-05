“L’Isola dei famosi”, brutte notizie in vista: Pier Silvio non è affatto felice di questo

News Tv. Mediaset attraversa un momento nero: le sconfitte in prima serata si accumulano, e senza Maria De Filippi in palinsesto, il pubblico sembra voltare le spalle alla rete. Il caso più critico riguarda L’Isola dei Famosi 2025, che dopo appena tre puntate registra dati d’ascolto deludenti e una fuga continua di concorrenti. Il malcontento è evidente, e il timore di una chiusura anticipata inizia a farsi strada tra gli addetti ai lavori.

“L’Isola dei famosi”, ascolti in calo: Mediaset valuta la chiusura anticipata

Nelle ultime stagioni televisive, Mediaset sembra aver perso la bussola dell’intrattenimento serale. A salvarla, di solito, è solo la garanzia del brand De Filippi, ma nemmeno Tu sì que vales è riuscito a reggere il confronto con la concorrenza: lo show è stato battuto da Ballando con le stelle, che ha proposto un’offerta “più ricca e spettacolare”, come sostengono numerosi osservatori del piccolo schermo. Per cercare di invertire la rotta, a Cologno Monzese si prepara un colpo grosso: nella prossima stagione sbarcherà in casa Mediaset Paolo Bonolis, uno dei volti più amati del panorama televisivo italiano. Ma se il futuro prova a intravedere un rilancio, il presente continua a zoppicare, e L’Isola dei Famosi è l’esempio più evidente della crisi.

“L’Isola dei Famosi” in picchiata: share sotto il 16%, Mediaset preoccupata

I numeri parlano chiaro: la terza puntata de L’Isola dei Famosi 2025 ha raccolto 1.891.000 spettatori, con uno share del 15.70%. Dati inferiori alle attese e in costante calo rispetto alle prime due puntate. Troppo poco per un programma di punta del prime time di Canale 5, soprattutto considerando le risorse investite nella nuova edizione. In casa Mediaset il campanello d’allarme è già suonato. I precedenti non lasciano spazio a illusioni: La Talpa è stata cancellata per ascolti peggiorati di settimana in settimana, e il caso di The Couple, condotto da Ilary Blasi, è ancora più emblematico. Il format fu interrotto bruscamente, con i concorrenti allontanati dalla casa e il montepremi da un milione di euro devoluto in beneficenza. Uno stop senza precedenti, segno di un malcontento ormai cronico.

