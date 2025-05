TrigNo in tour, ma è polemica: quanto costa il biglietto “speciale” per il concerto, cifra folle

Personaggi Tv. L’esordio live di TrigNo, vincitore nella categoria canto ad Amici 24, è stato accolto con grande entusiasmo. Ma a pochi giorni dall’apertura delle vendite per le date di Milano e Roma, una scelta commerciale ha acceso una polemica furiosa sul web.

TrigNo debutta live, ma la polemica esplode online

Dopo la vittoria ad Amici 24, TrigNo si prepara ad affrontare la sua prima mini tournée con due concerti-evento: il 20 novembre a Milano ai Magazzini Generali e il 26 novembre a Roma al Largo Venue. L’annuncio ha entusiasmato il suo pubblico, che ha accolto con favore i biglietti standard a 25 euro, considerati accessibili e coerenti con l’esordio di un giovane artista. Tuttavia, la gioia iniziale si è rapidamente trasformata in indignazione quando è stato reso noto il prezzo del pacchetto Meet & Greet. Per avere accesso a un incontro privato con TrigNo, scattare una foto e ricevere gadget esclusivi, i fan dovranno sborsare 129 euro. Una cifra che, secondo molti utenti, è «spropositata per un cantante alla prima esperienza live».

Social in rivolta: “Inaccettabile per un emergente”

La reazione del pubblico non si è fatta attendere. Su Twitter, Instagram e TikTok, i commenti si sono moltiplicati nel giro di poche ore. «129 euro? Ma siamo seri?», scrive un utente, mentre un altro sottolinea: «Neanche i big della musica italiana arrivano a tanto». Le parole più ricorrenti sono state “inaccettabile”, “scelta sbagliata” e “prezzo fuori mercato”. Molti fan, pur affezionati a TrigNo e felici della sua crescita artistica, chiedono trasparenza: «Capisco il business, ma bisogna anche rispettare chi ti ha seguito fin dall’inizio». Un’altra voce critica aggiunge: «Con questi prezzi si escludono i giovanissimi, proprio quelli che lo hanno sostenuto finora».

