“L’Isola dei famosi”, arrivano due nuovi concorrenti: l’indiscrezione

News Tv. L’Isola dei Famosi 2025 sta vivendo un momento critico: in appena quindici giorni, il reality di Canale 5 ha perso cinque concorrenti, tra ritiri volontari e addii forzati. Un’emorragia di volti noti che rischia di compromettere il futuro del programma, proprio mentre la nuova conduttrice Veronica Gentili cerca di proporre il suo stile. Le voci di crisi si fanno sempre più insistenti, e nel frattempo la produzione corre ai ripari con nuovi ingressi. Di chi si tratta? Ecco tutti i retroscena.

Leggi anche: “Mio figlio è uscito blu”: la clamorosa rivelazione dell’attrice, un parto da incubo

Leggi anche: Rai, colpo clamoroso di Pier Silvio: chi ha provato a portare in Mediaset

“L’Isola dei famosi”, l’esodo dall’Honduras: cinque naufraghi ritirati in due settimane

Un avvio da dimenticare per L’Isola dei Famosi 2025: in poco più di due settimane, ben cinque concorrenti hanno lasciato il gioco, gettando nel panico autori e produzione. A fare le valigie sono stati Spadino, Nunzio Stancampiano, Leonardo Brum, Angelo Famao e, clamorosamente, Camila Giorgi, la stella annunciata di questa edizione. «Una perdita pesante», ha commentato un autore del programma, «non solo per la dinamica del gioco, ma anche per il richiamo mediatico che portava con sé». A questi addii si aggiungono l’eliminazione di Lorenzo Tano Siffredi e il mancato ingresso della discussa Altea Ibiza, bloccata all’ultimo momento a causa di un contratto in esclusiva con un altro reality, Too Hot To Handle su Netflix. Il risultato? Un cast dimezzato e un clima che, fin dalle prime puntate, appare instabile e teso.

Leggi anche: Famoso conduttore si propone per “Domenica In”: Mara Venier avvisata, in Rai già festeggiano

Leggi anche: Barbara D’Urso torna in tv? “Salvini la vuole sulla Rai”, l’indiscrezione

Crisi nella notte: altri concorrenti pronti a lasciare

Il clima in Honduras è tutt’altro che sereno. Dopo i ritiri multipli avvenuti nella scorsa puntata, nuove voci di crisi agitano l’Isola. A lanciare l’allarme è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano, che su Instagram ha rivelato: «Un altro concorrente ha manifestato l’intenzione di abbandonare il gioco dopo una notte molto difficile, tra lacrime e sconforto. Gli autori stanno facendo il possibile per trattenerlo, ma lui sembra deciso». I nomi più accreditati per un possibile ritiro sono Mirko Frezza e Antonella Mosetti, da giorni in difficoltà per la mancanza di cibo e le condizioni estreme. Anche Gabriele Parpiglia, noto giornalista e autore televisivo, ha confermato su X: «Vi anticipo un nuovo ritiro settimana prossima». Poi ha parlato di nuovi ingressi.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva