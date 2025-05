Barbara D’Urso torna in tv? “Salvini la vuole sulla Rai”, l’indiscrezione

Personaggi Tv. Barbara D’Urso potrebbe presto tornare in televisione, e non su un canale qualsiasi: stando alle ultime indiscrezioni, la storica conduttrice sarebbe in trattative per un nuovo programma su Rai 1. Dietro questo clamoroso ritorno ci sarebbe Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio, che – secondo quanto riportato da Il Foglio – sarebbe l’artefice di un’operazione strategica chiamata “missione Carmelita”. Ma cosa c’è davvero dietro questo progetto? Ecco tutti i retroscena svelati dal quotidiano.

La “missione Carmelita”: il ritorno di Barbara D’Urso

Dopo quasi due anni di assenza dal piccolo schermo, Barbara D’Urso potrebbe tornare a essere protagonista su Rai 1 grazie a un intervento decisivo del leader della Lega, Matteo Salvini. A parlarne è Salvatore Merlo in un dettagliato articolo pubblicato su Il Foglio il 20 maggio 2025. Il progetto, che il giornalista definisce con ironia “missione Carmelita”, vedrebbe il vicepremier nei panni di regista occulto del possibile rientro televisivo della conduttrice partenopea, lontana da Mediaset dal 2023. Il piano sarebbe tanto ambizioso quanto sorprendente: un nuovo programma del genere emotainment, una formula a metà strada tra informazione e intrattenimento sentimentale, da trasmettere ogni venerdì pomeriggio su Rai 1, a partire da gennaio 2026. Il format – definito con sarcasmo “un minestrone di lacrime, chiacchiere e sorrisi” – rappresenterebbe il perfetto ritorno alle origini per la D’Urso, volto familiare al grande pubblico per programmi come Pomeriggio Cinque e Live – Non è la D’Urso.

Salvini dietro le quinte: tra palinsesti e strategia mediatica

Secondo quanto riferito da Il Foglio, Salvini non si sarebbe limitato a tifare per la conduttrice, ma avrebbe attivamente lavorato per farle spazio nei palinsesti Rai. Il leader del Carroccio, descritto da Merlo come “ultimo interprete della politica a uso e consumo del telecomando”, sarebbe sempre più coinvolto nelle dinamiche televisive del servizio pubblico, al punto da aver contribuito anche al recente ritorno di Massimo Giletti in Rai. «Salvini è il primo leghista ad aver capito che si può perdere il Nord ma conquistare l’Italia con una diretta Instagram», scrive Merlo, sottolineando come la televisione rappresenti per il vicepremier una trincea strategica per l’immagine politica. In questo contesto, Barbara D’Urso – storicamente vicina a un pubblico popolare e molto televisivo – diventerebbe una pedina perfetta per il rilancio di contenuti “emotivi” in una Rai sempre più orientata al consenso trasversale.

