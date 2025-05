News tv. “Crisi notturna”: nuovo ritiro a “L’Isola dei famosi”, cosa succede – L’Isola dei Famosi è sempre stata un’esperienza estrema, un reality che si nutre di prove di sopravvivenza, fame, clima ostile e dinamiche di gruppo a tratti al limite del collasso. Ma l’edizione attuale sembra aver superato ogni aspettativa… in negativo.

“Crisi notturna”: nuovo ritiro a “L’Isola dei famosi”, cosa succede nella notte

Già nelle prime tre settimane, l’abbandono è diventato la regola e non più l’eccezione. Una costante ormai rituale che ogni anno si ripete — almeno nelle prime puntate — ma che stavolta ha preso una piega quasi da epidemia. La concorrente Ibiza Altea, ad esempio, non ha nemmeno fatto in tempo a entrare in gioco. Appena il tempo di sbarcare a Cayo Cochinos e già era in volo per tornare a casa. Ma non è stata sola.

Una raffica di addii: cinque naufraghi in tre puntate

Nel giro di tre puntate, cinque concorrenti hanno fatto le valigie:

Spadino

Nunzio Stancampiano

Leonardo Brum

Angelo Famao

e perfino l’ex tennista Camila Giorgi.

Un autentico bollettino da campo: altro che Isola dei Famosi, sembra diventata l’Isola dei Fuggitivi. E non è finita qui. Perché, stando agli ultimi rumors, un altro ritiro sarebbe già programmato per la prossima puntata, quella in onda mercoledì. A lanciare l’indiscrezione è stata l’informatissima Deianira Marzano, esperta di gossip che raramente sbaglia un colpo. Secondo quanto riportato sui suoi social, un naufrago avrebbe avuto una notte difficile, tra crisi di pianto e momenti di sconforto profondo. “Un altro concorrente ha manifestato l’intenzione di lasciare l’Isola. Gli autori stanno tentando di tutto per fargli cambiare idea, ma al momento lui sembra irremovibile. Il clima nel gruppo è teso e in molti temono un effetto domino”, la rivelazione. E quando si parla di “effetto domino” nel mondo dei reality, sappiamo bene che bastano due confessionali ben piazzati e il pubblico assiste in diretta a un’evacuazione di massa.

