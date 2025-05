Grande Fratello 2025, Signorini a caccia di Vip ma è in difficoltà: l’indiscrezione: “Lei si è rifiutata”

News Tv. C’è già fermento attorno alla prossima edizione del Grande Fratello 2025, attesa per metà settembre. Il reality più spiato d’Italia sta preparando il suo ritorno, ma i retroscena che circolano lasciano intendere che il percorso per il cast sarà tutt’altro che semplice. Tra indiscrezioni e prime resistenze, qualcosa sembra già andare storto. E c’è chi, tra i volti noti, ha già detto no.

Grande Fratello 2025, il reality cerca il rilancio

Dopo una stagione giudicata da molti come deludente sul fronte degli ascolti, Alfonso Signorini è determinato a cambiare rotta. La scelta del cast sarà il primo banco di prova per riconquistare il pubblico e far dimenticare le dinamiche spente dell’edizione precedente. I fan, intanto, si interrogano: chi entrerà nella Casa quest’anno? La risposta non è ancora chiara, ma una cosa è certa: sarà una selezione combattuta.

Signorini tra telefonate e porte chiuse?

Le voci parlano di un casting già avviato, con Signorini in prima linea a sondare i possibili candidati per il nuovo gruppo di concorrenti. Ma secondo quanto riportato da Comingsoon.it, riprendendo le indiscrezioni dell’esperto Amedeo Venza, le risposte ricevute non sarebbero entusiasmanti. Tra proposte, tentativi di persuasione e silenzi eloquenti, si starebbe delineando una partenza in salita per il conduttore, che “avrebbe già ricevuto i primi rifiuti importanti.”

