Fiorello e la parodia di “Affari Tuoi”: arriva la frecciatina a Stefano De Martino

Personaggi Tv. Dopo un’attesa lunga settimane e il rinvio del debutto, Fiorello è finalmente tornato in onda su Rai Radio2 con il suo nuovo programma “Radio2 Radio Show – La Pennicanza”. Al suo fianco, come sempre, Fabrizio Biggio. Tra gag improvvisate, telefonate a sorpresa e ironie sull’attualità televisiva, Fiorello ha sorpreso tutti parlando del successo di Stefano De Martino ad Affari Tuoi e presentando una surreale parodia. Ecco tutto quello che è successo nella puntata del 21 maggio.

Il ritorno di Fiorello: improvvisazione e libertà assoluta su Rai Radio2

Il 19 maggio 2025 è tornato ufficialmente in radio Fiorello, uno degli showman più amati del panorama italiano, con “Radio2 Radio Show – La Pennicanza”, in onda ogni giorno dalle 13:45 alle 14:30 su Rai Radio2. Il programma, che ha anche una versione ridotta il mattino successivo alle 7:00, è un contenitore libero, senza scaletta, dove tutto può accadere. Lo ha dichiarato lui stesso all’esordio: “Non ho una scaletta, andrò a braccio”. Al centro dello show c’è l’improvvisazione, la complicità con Biggio e un filo diretto con i protagonisti dello spettacolo italiano. Tra i nomi chiamati in diretta nei primi giorni: Amadeus, Jovanotti, Michelle Hunziker e Silvia Toffanin. Un ritorno in grande stile che punta tutto sulla spontaneità e sulla capacità di Fiorello di catturare l’attenzione con battute e riflessioni pungenti.

Stefano De Martino: l’erede in Rai che piace (anche a Fiorello)

Nella puntata del 21 maggio, Fiorello ha acceso i riflettori su un collega che sta vivendo un momento d’oro: Stefano De Martino. Dopo l’uscita di scena di Amadeus, ora volto di Discovery, la Rai ha deciso di puntare forte sull’ex ballerino e conduttore napoletano, oggi al timone del game show di punta Affari Tuoi. I risultati sono sorprendenti: ascolti record e rinnovo fino a luglio 2025. Fiorello ha voluto omaggiare l’amico con una battuta delle sue: “Sta andando così bene che mi ha ispirato per un nuovo programma: si chiamerà ‘Mi fido del pacco’”. Poi ha spiegato il funzionamento della sua parodia radiofonica: “I pacchi arrivano a casa del concorrente, che non può aprirli. Davanti ha tre regioni e ci fidiamo: sia di lui che del pacco!”. Una trovata geniale che ha fatto sorridere il pubblico e consolidato l’affetto tra i due conduttori.

