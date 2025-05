”Lo faccio 20 minuti al giorno”. Vasco, la rivelazione spiazza: solo così si prova veramente la pace – Vasco Rossi dice spesso che non ama fare interviste. Ha fatto un’eccezione però per “Tv Sorrisi e Canzoni”, dove il cantante si è raccontato senza filtri. Come ogni anno, i suoi live sono trionfi annunciati, esauriti da mesi, con più di 600 mila biglietti venduti. Insomma, come Vasco non c’è nessuno. Alla domanda “Come stai?”, ha risposto con humour: «“Ti distingui dal luogo comune, ti piace vivere come vuoi e vuoi rispondere solo a te” (ride)».

Leggi anche: Benedetta Rossi e il marito vendono l’azienda: la cifra è stellare

Leggi anche: Elenoire Casalegno si è fidanzata: chi è la nuova fiamma

Vasco, la rivelazione spiazza: “Lo faccio 20 minuti al giorno”, solo così si prova veramente la pace

«Come sto? Direi che non mi posso lamentare. Problemi grossi non ne ho, la salute tiene. E poi sto preparando i concerti, che sono un motivo per tenersi in forma, per dare un senso alla vita», ha spiegato Vasco Rossi. Cosa gli hanno lasciato i concerti dell’anno scorso a Milano e Bari?

«Mi sono divertito moltissimo e ho passato l’estate con ancora addosso l’adrenalina. A settembre ho cominciato a organizzare le nuove date ma poi come sempre sono andato due mesi a Los Angeles per fare il reset totale». In Italia sarebbe impossibile: «Sono troppo famoso. Mi ricordo una volta il manifesto di un concerto di Celentano dove non c’era nemmeno il nome, c’era scritto solo “il celebre”. Sono diventato pure io “il celebre”».

Gli svantaggi del successo: Vasco Rossi si racconta

Il successo ha degli svantaggi: «A me piacerebbe fare le cose come càpitano, invece bisogna organizzare tutto in anticipo. E ho un po’ di difficoltà a gestire la celebrità: chi mi incontra, vede quello che immagina. Mi incanta scoprire quanti Vasco Rossi ci sono: Pirandello aveva capito tutto…». L’aedo di Zocca però non si lamenta, ama il suo lavoro. Non smette mai di scrivere. Quando ha un’idea, la scrive «sul telefonino, nella app delle note. Ma uso anche un blocco». Quelle intuizioni diventano poi canzoni: «Io le chiamo “liriche”, “testi” è riduttivo: comunicano in una forma poetica, sono flash che evocano emozioni. Ecco perché le mie canzoni hanno un impatto sulle persone, perché le sentono risuonare dentro loro stessi», ha confidato Vasco, che ha poi svelato un retroscena inedito.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva