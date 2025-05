“Affari Tuoi”, l’errore clamoroso poi la svolta: l’incredibile partita di Rosa

News Tv. Una puntata ad alta tensione quella di Affari Tuoi andata in onda il 21 maggio su Rai 1. La protagonista è Rosa, giovane arbitro di pallavolo proveniente da Acri, in Calabria, che si è distinta per determinazione e coraggio. Accompagnata dal fratello Giuseppe, ha rischiato, cambiato pacco e rifiutato offerte importanti. Il tutto per inseguire un sogno. E alla fine, la fortuna le ha sorriso. Ecco il racconto completo di una delle partite più emozionanti della stagione condotta da Stefano De Martino.

Rosa, l’arbitro calabrese che ha conquistato il pubblico

È Rosa, 26 anni, la concorrente che ha acceso l’entusiasmo del pubblico nella puntata del 21 maggio di Affari Tuoi. Originaria di Acri, in provincia di Cosenza, e arbitro di pallavolo da pochi mesi, si è presentata sul palco con il fratello Giuseppe, carabiniere. Rosa ha iniziato la sua partita con il pacco numero 5, poi cambiato nel corso del gioco. Determinata a vivere appieno l’esperienza, ha affrontato il Dottore con lucidità: “Sono qui per giocare, non accetto l’offerta”, ha dichiarato di fronte alla prima proposta da 25mila euro. Nelle fasi iniziali del gioco ha eliminato alcuni pacchi blu da poche centinaia di euro, ma anche cifre importanti come 50mila e 300mila euro. Nonostante i colpi subiti, Rosa ha tenuto saldi nervi e concentrazione. Una concorrente concreta, che ha voluto credere fino in fondo nell’intuito e nei consigli della sua famiglia.

Errori strategici e una speranza che si riaccende

Il cuore della partita si fa più incerto quando Rosa perde, uno dopo l’altro, i pacchi da 75mila, 100mila e 200mila euro. “Ho sbagliato il tiro”, ha ammesso con rammarico, ricordando un suggerimento della figlia: “Mi aveva detto che nel pacco 13 c’erano i 300mila, ha sbagliato di poco”. Dopo il crollo delle grandi somme, il Dottore le offre nuovamente un cambio pacco, questa volta accettato. Rosa scambia il suo pacco iniziale con il numero 7: “Puntiamo su nostra madre”, dice, rivelando il legame familiare come bussola emotiva. Una scelta fortunata: nel pacco che aveva tenuto fino a quel momento c’erano solo 10 euro. “Le cose peggiorano sempre prima di migliorare”, ha commentato Stefano De Martino, citando il celebre “Lupo” della trasmissione.

