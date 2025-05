Veronica Gentili, brutte notizie per lei: c’è un dettaglio che rende tutto più amaro

Personaggi tv. Veronica Gentili, brutte notizie per lei: ci saranno conseguenze? – Una nuova puntata de L’Isola dei Famosi è andata in onda ieri sera su Canale 5. E se sulla spiaggia i naufraghi litigano, abbandonano o si lanciano in sguardi di fuoco sotto il sole dell’Honduras, la vera tempesta quella più preoccupante si sta abbattendo sugli ascolti. Il reality condotto quest’anno da Veronica Gentili, dopo un avvio promettente, sta già accusando una grave perdita di spettatori.

Leggi anche: Benedetta Rossi e il marito vendono l’azienda: la cifra è stellare

Leggi anche: Elenoire Casalegno si è fidanzata: chi è la nuova fiamma

Veronica Gentili, brutte notizie per lei: un vero crollo

La puntata di ieri de L’Isola dei famosi, la terza di questa nuova edizione, è stata seguita in media da 1 milione e 891 mila telespettatori, pari a uno share del 15,7%. Un dato che, letto da solo, potrebbe sembrare dignitoso. Ma è nel confronto con le settimane precedenti che la portata del calo si fa evidente: rispetto alla puntata precedente, si sono persi quasi 160 mila spettatori e ben 2 punti percentuali di share. Se poi il paragone si fa con la prima puntata, il calo è ancora più netto: stessa perdita in termini di pubblico, ma con un crollo dello share di oltre 3 punti. Insomma, numeri alla mano, il pubblico sta progressivamente abbandonando la nave. E nemmeno troppo lentamente.

Meglio l’Isola dell’anno scorso? A sorpresa, sì

A rendere il tutto ancora più amaro per Mediaset è il confronto con l’edizione passata, quella condotta da Vladimir Luxuria, che pure era stata criticata e non particolarmente amata dalla stampa. Eppure, la terza puntata di allora fece registrare 2 milioni e 376 mila spettatori con uno share del 17,4%. Numeri oggi lontani. E qui la domanda sorge spontanea: la nuova conduzione non convince? O forse è il format stesso che comincia a dare segnali di stanchezza? Le dinamiche tra i naufraghi, finora, non sembrano avere acceso particolarmente l’interesse degli spettatori. Niente “casus belli” memorabili, pochi momenti virali, tante uscite e ritiri già nella fase iniziale. A Mediaset qualcuno potrebbe iniziare a rimpiangere perfino le urla di Ilary Blasi.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva