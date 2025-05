Eleonora Daniele attaccata pesantemente dall’ospite: choc e gelo nello studio di “Storie Italiane” (VIDEO)

News tv. Questa mattina lo studio di Storie Italiane si è trasformato in un’arena inaspettata. Uno scambio di battute acceso, uno scontro verbale tagliente, e una frecciata che ha lasciato il pubblico senza parole. Protagonista indiscussa Eleonora Daniele, che si è trovata al centro di un confronto dai toni infuocati con un ospite in collegamento. Il gelo calato improvvisamente in diretta ha segnato uno dei momenti più tesi della trasmissione di Rai 1.

Il caso Garlasco riaccende la tensione a Storie Italiane

La puntata odierna di Storie Italiane ha riacceso i riflettori sul caso Garlasco, uno dei cold case più controversi della cronaca italiana. Come spesso accade, Eleonora Daniele ha scelto di affrontare il tema con il consueto taglio diretto e investigativo. In collegamento, l’avvocato di una nuova testimone ha fatto il suo ingresso con parole cariche di riserva: “Non posso dire molto, ma le dichiarazioni della mia assistita sono importanti.”

Atmosfera pesante in studio: l’ospite contro la conduttrice

Tutto sembrava procedere con il consueto equilibrio fino a quando la conduttrice non ha sottolineato un dettaglio non trascurabile: “C’era il suo nome nelle agenzie che ho letto ieri, non le ha riportate lei? Questo è un mio diritto chiederlo…”. Una frase che ha acceso la miccia di un confronto serrato.

