“Avanti un altro” conquista il prime-time, stasera una puntata inedita

News Tv. Paolo Bonolis e Luca Laurenti tornano protagonisti in prima serata con Avanti un Altro, il celebre quiz preserale che per due serate speciali cambia fascia oraria e promette puro intrattenimento. La prima puntata, in onda giovedì 22 maggio su Canale 5, si preannuncia ricca di sorprese: tra sfide surreali, concorrenti bizzarri, e il ritorno dei personaggi iconici del “salottino”, ci sarà davvero da divertirsi. Scopriamo cosa ci attende nello show che trasforma la cultura in spettacolo.

“Avanti un altro”, un debutto serale all’insegna del divertimento

L’attesa è finita: Avanti un Altro torna in prima serata su Canale 5 con una puntata evento, in onda giovedì 22 maggio alle 21:30. Il gioco condotto da Paolo Bonolis, affiancato dall’inseparabile Luca Laurenti, si prepara a conquistare il pubblico con il suo mix inconfondibile di comicità, gioco e leggerezza. Due puntate speciali in cui il format manterrà le sue regole iconiche, culminando nel famigerato gioco finale dove per vincere bisogna dare tutte le risposte sbagliate. Un meccanismo controintuitivo che da anni diverte milioni di telespettatori. La versione serale di Avanti un Altro rappresenta una celebrazione dello stile televisivo anticonvenzionale e ironico che ha reso celebre Bonolis, capace di mescolare cultura pop, nonsense e satira con sorprendente equilibrio.

Il salottino più bizzarro della TV torna protagonista, gli ospiti della serata

Uno degli elementi più attesi della serata sarà il ritorno del salottino, capitanato come sempre da Miss Claudia, ovvero Claudia Ruggeri. Intorno a lei si muoveranno i personaggi surreali che il pubblico ha imparato ad amare: dalla sempre seducente Maria Mazza (la Dottoressa), alla provocante Laura Cremaschi (la Regina del web), passando per il misterioso Agente Segreto, l’esuberante Coreografo, il tenebroso Horror, l’imponente XXXL, e l’inossidabile Fitness. Non mancheranno nemmeno gli immancabili simboli dello show: il temutissimo Iettatore Franco Pistoni, la stravagante “moglie” Giorgia Pianta, la storica Bonas Paola Caruso, l’affascinante Bonus Daniel Nilsson, la Hostess Greta Cianfano e la portafortuna Viviana Vizzini (la Bona Sorte). A rendere ancora più surreale la puntata, ci sarà anche Flavia Vento, nel ruolo del “Vento del Mistero”, che rivolgerà ai concorrenti domande su UFO, campi magnetici, spiritualità e fenomeni inspiegabili.

