Personaggi tv. Michele Morrone, il famoso attore rivela: “Ha ragione a metà, ecco perché”, saltano fuori gli altarini – Il caso Morrone continua a far discutere. Dopo l’intervista a “Belve” e il successivo sfogo su Instagram, non si smorza l’interesse per lui. Tanti si chiedono se davvero il mondo del cinema italiano sia un po’ un circolo, un ambiente molto ristretto. Morrone, lo ricordiamo, dopo le parole durissime, si era scusato, sui social, lamentando però un forte disagio.

Michele Morrone, il famoso attore rivela: “Ha ragione a metà, ecco perché”

L’attacco che Michele Morrone ha sferrato al circolino del cinema italiano durante l’intervista a Belve e sui social è stato oggetto di dibattito in numerose trasmissioni televisive. Caterina Balivo ieri pomeriggio a La Volta Buona ha ospitato Gilles Rocca per discutere di bellezza nel mondo dello spettacolo e di possibili pregiudizi su chi è di bell’aspetto. La conduttrice ha mandato in onda lo sfogo social di Morrone e a quel punto Gilles Rocca ha detto la sua, dando ragione solo in parte al suo collega. “Il grosso problema di Michele Morrone è a livello comunicativo. Poi parlo io, che sono sempre stato considerato uno molto arrogante. In realtà siamo uomini sicuri. Uno è sicuro di sé e dice le cose con un pochino più di enfasi. Ovviamente lui ha detto una cosa che non sta nel cielo e nel terra, quando ha dichiarato che sopra di lui c’è solamente Alessandro Borghi. E non farò nomi di Elio Germano, di Marinelli, di Favino… Non voglio fare i nomi di quelli, perché quelli si sa che sono bravi”, ha esordito Rocca.

Michele Morrone, interviene Gilles Rocca a “La volta buona”

“Io faccio i nomi di artisti come Vincenzo De Michele, che nessuno sa chi è, ma è uno dei protagonisti assoluti di tantissime fiction. Giacomo Bottoni, che è un attore strepitoso. Questi attori sono molto più bravi di tantissimi protagonisti che ci sono in circolazione. E quindi quello che dice Morrone in un certo senso non è sbagliato”, ha sottolineato poi Rocca.

