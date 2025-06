News tv. “L’isola dei famosi”, bufera sul naufrago dopo quello che è successo su Adinolfi – A pochi giorni da una nuova puntata de L’Isola dei Famosi, si è sollevata una polemica che vede protagonista il naufrago Mirko Frezza. L’attore è al centro dell’attenzione a causa di alcune dichiarazioni fortemente critiche nei confronti del giornalista Mario Adinolfi, espresse durante una delle trasmissioni quotidiane dello show. Un video diffuso su “X” ha amplificato il malcontento del pubblico, che ha ascoltato lo sfogo di Frezza, portando molti spettatori a chiedere la squalifica immediata del concorrente.

Nella registrazione, Mirko Frezza si esprime con toni accesi parlando con un altro concorrente, Omar: “Ricomincia (Mario) a rompe li c**ni..? Hai visto oggi come se è svegliato er gordo?! Col c*lo coperto. Vuole pure pretendere?! Te alzi la mattina stai lì a mollo come un ippopotamo 4 ore a grattarti le pa**e… e poi ti metti li e cerchi a fare le dinamiche. Te volevo bene ma fino a un certo punto”. Queste parole hanno sorpreso Omar che, pur cercando di stemperare la tensione, ha commentato: “Forse sta esaurito pure lui”.

Tale episodio ha suscitato un’ondata di critiche tra gli spettatori, che non hanno apprezzato il linguaggio offensivo di Frezza. Sotto il video divenuto virale, gli utenti hanno espresso indignazione, con molti che hanno definito le parole di Frezza come “offese gratuite”. Alcuni spettatori hanno ricordato episodi passati in cui Frezza aveva già utilizzato termini denigratori nei confronti di Adinolfi, mettendo in dubbio la sua sincerità quando dichiarava di parlare in modo amichevole. Dopo le parole di Omar, Mirko ha tentato di rivedere in parte il suo atteggiamento, pur mantenendo una posizione critica: “Sicuramente è esaurito, sicuramente sta soffrendo più di noi. È venuto qua con quattro cristiani addosso”, ha detto, riferendosi al peso di Mario, concludendo ironicamente con: “Per carità, io gli batto le mani”. Tuttavia, il pubblico non ha accolto positivamente questa retromarcia, considerandola insufficiente a sanare l’accaduto.

