“L’Isola dei famosi”, chi è stato eliminato e chi va in finale: il colpo di scena

News Tv. La semifinale de L’Isola dei Famosi 2025, in onda mercoledì 25 giugno, è stata un turbinio di emozioni e sorprese. Tra eliminazioni inattese, scontri accesi e nuovi colpi di scena, la serata ha mantenuto i telespettatori incollati allo schermo in attesa della gran finale, prevista per il 2 luglio. I partecipanti hanno affrontato sfide difficili, mentre le dinamiche personali si sono intensificate, creando momenti di tensione e dramma.

La lite tra Dino e Omar

La controversia della rissa tra Dino Giarrusso e Omar Fantini continua a far discutere. Nonostante la sanzione che prevede Fantini sospeso dal ruolo di leader settimanale, il dibattito è riesploso in diretta. Durante lo show, Giuseppe Cruciani e la moglie di Giarrusso si sono schierati apertamente a favore dell’ex eurodeputato. Fantini, cercando di riparare, ha dichiarato: “Voglio chiedere scusa ai miei figli… hanno visto cosa non si deve fare”. Tuttavia, le tensioni non si sono placate, portando Fantini a finire nuovamente in nomination.

Colpo di scena: Adinolfi resta

La serata ha visto come primi eliminati Patrizia Rossetti e Paolo Vallesi, quest’ultimo eliminato durante l’Ultima Spiaggia. In un televoto flash, Mario Adinolfi ha perso contro Omar Fantini, Cristina Plevani e Teresanna Pugliese, diventando il terzo concorrente a lasciare la competizione. Tuttavia, un colpo di scena ha permesso ad Adinolfi di tornare in gioco, sconfiggendo Rossetti e Giarrusso in un secondo televoto lampo.

