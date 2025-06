Addio ad Alvaro Vitali, Gloria Guida rompe il silenzio

Personaggi TV. Il vuoto lasciato da Alvaro Vitali ha scosso profondamente il mondo del cinema italiano. Non solo per la sua comicità inconfondibile, ma per ciò che ha rappresentato durante gli anni d’oro della commedia sexy all’italiana. In queste ore di dolore, sono tanti i colleghi che hanno scelto di ricordarlo con affetto. Tra le testimonianze più sentite, spicca quella di Gloria Guida, attrice simbolo di quell’epoca e protagonista di numerosi film accanto a lui.

“Con Alvaro e Lino eravamo un trio”: il legame speciale

“Siamo cresciuti insieme”, racconta con voce rotta dall’emozione. “Io, Lino Banfi e Alvaro ci trovavamo sempre sugli stessi set. Eravamo quasi un trio”. Il ricordo di Gloria Guida è vivido, quasi cinematografico. Non si limita a una semplice collaborazione professionale, ma evoca una vera e propria famiglia artistica, nata tra ciak, risate e lunghe giornate di riprese. Un’epoca irripetibile, scandita da complicità, libertà creativa e un senso di appartenenza che oggi sembra svanito.

“Sentivo quel mondo come una famiglia. E Alvaro ne era una parte essenziale”, confessa l’attrice, facendo emergere un legame autentico e profondo, nato tra le pieghe di un genere spesso sottovalutato ma amato da milioni di italiani.

“Sapeva mettere tutti a proprio agio”: l’uomo dietro il personaggio

Ma cosa rendeva davvero speciale Alvaro Vitali? La Guida non ha dubbi: “Era un uomo che sapeva mettere tutti a proprio agio”. Sul set, racconta, non c’era spazio per tensioni o rivalità. Alvaro riusciva a smorzare ogni difficoltà con una battuta, una risata, un gesto gentile.

Un’energia contagiosa che ha lasciato il segno nei cuori di chi ha avuto la fortuna di lavorare con lui. “Ci divertivamo come bambini. Facevamo scherzi ai colleghi, ridevamo per ore”, ricorda Gloria, dipingendo un’atmosfera che oggi appare quasi surreale, ma che un tempo era la normalità.

Dietro al personaggio di Pierino c’era un uomo attento, generoso, sempre pronto a far sentire gli altri parte di qualcosa di unico.

