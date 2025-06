Alvaro Vitali, chi è il figlio Ennio e cosa fa

La notizia della scomparsa di Alvaro Vitali il 24 giugno 2025, all’età di 75 anni, ha lasciato un vuoto profondo nel mondo dello spettacolo italiano. Famoso per il suo ruolo iconico di ‘Pierino’ nella commedia sexy all’italiana, Vitali ha regalato risate e leggerezza a generazioni intere, ma ha anche vissuto una vita privata ricca di affetti profondi, in particolare per il suo unico figlio Ennio. Nato dal primo matrimonio, Ennio ha sempre vissuto lontano dai riflettori, scegliendo un percorso di riservatezza. Nonostante la distanza fisica e una vita apparentemente agli antipodi, padre e figlio hanno conservato un’affettuosa connessione, fatta di telefonate quotidiane, ricordi condivisi e un rispetto reciproco che ha resistito al tempo.

Il figlio di Alvaro Vitali: chi è davvero Ennio Vitali?

Nato durante la prima fase della vita privata dell’attore, Ennio Vitali è figlio di una relazione precedente a quella con Stefania Corona, compagna storica di Alvaro nei suoi ultimi anni. Cresciuto a Vercelli, dove si è trasferito con la madre dopo la separazione dei genitori, Ennio ha seguito una strada diversa da quella del padre. Laureato in Giurisprudenza, ha scelto la riservatezza della professione forense, lontano dalle luci dello spettacolo.

“Preferisco che parlino di mio padre, non di me”, aveva confidato tempo fa in un raro intervento pubblico, durante una puntata di Domenica Live. In quell’occasione, ricordò con ironia come da bambino gli chiedessero: “Ma sei davvero il figlio di Vitali?”. Un quesito che lo accompagnava spesso, ma che non lo ha mai turbato. “L’ho sempre vissuta con serenità, con orgoglio ma senza protagonismo”, spiegava.

Il rapporto padre-figlio tra Alvaro e Ennio Vitali

Nonostante le strade diverse e la distanza geografica, il legame tra Alvaro ed Ennio non si è mai interrotto. Le telefonate erano quotidiane, gli incontri estivi una tradizione, e le parole del comico romano rivelavano spesso la nostalgia per la lontananza. “Mi manca, ma so che sta bene. E questo mi basta”, aveva detto in un’intervista al Corriere della Sera.

Nel privato, Alvaro Vitali si mostrava ben diverso dall’immagine pubblica di eterno “Pierino”. Un padre affettuoso, che pur scherzando sul fatto che Ennio da piccolo si identificasse con i suoi personaggi, sottolineava quanto fosse importante “insegnargli il rispetto, soprattutto per sua madre”. Dietro il comico c’era un uomo attento, consapevole, capace di amare in silenzio.

