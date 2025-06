“Hanno deciso così”: addio ad Alvaro Vitali, la notizia sui funerali

Personaggi TV. Una notizia che spezza il cuore di intere generazioni: Alvaro Vitali è morto, e con lui se ne va uno degli ultimi volti simbolo della commedia italiana più popolare e iconica. La famiglia ha diffuso un comunicato scarno ma carico di emozione: «Con profondo dolore, salutiamo Alvaro Vitali. Chi vorrà dargli l’ultimo saluto, il funerale si terrà domani alle ore 15:00 presso la Chiesa di San Pancrazio, a Monteverde Vecchio a Roma».

Una cerimonia che si preannuncia partecipata e sentita, soprattutto per chi, negli anni, ha amato e seguito l’attore che ha incarnato il personaggio di Pierino, diventato leggenda del cinema comico e irriverente.

Il funerale a Monteverde Vecchio: atteso l’omaggio dei fan

La chiesa scelta per l’ultimo saluto si trova a Monteverde Vecchio, uno dei quartieri storici della capitale, e domani alle 15:00 si aprirà alle persone che vorranno rendere omaggio a un artista che ha fatto ridere milioni di italiani. Non è escluso che alla cerimonia partecipino volti noti del mondo dello spettacolo, colleghi, amici e registi che hanno lavorato con lui nei decenni d’oro del cinema di genere.

L’atmosfera sarà sicuramente carica di ricordi, non solo per chi lo ha conosciuto, ma anche per i tantissimi che sono cresciuti con le sue battute e le sue espressioni inconfondibili, nei film che ancora oggi vengono trasmessi in televisione o rimbalzano sui social in clip nostalgiche.

