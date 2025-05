“Isola dei Famosi”, malore per il naufrago a poche ore dalla diretta

News TV. C’è stato un momento di forte tensione nel nuovo daytime de L’Isola dei Famosi, dove il gruppo di naufraghi appare sempre più provato da fame, sole e dinamiche di gioco sempre più accese. Ma quello che ha colpito il pubblico è stato il malore improvviso di uno dei concorrenti, a poche ore dalla diretta. Un episodio che ha spiazzato tutti e che potrebbe cambiare gli equilibri interni al gruppo.

Il malore improvviso: Nunzio senza forze per tutta la giornata

A raccontare quanto accaduto è stato proprio Nunzio, ballerino e concorrente del reality condotto da Veronica Gentili. In confessionale ha rivelato un malessere fisico che l’ha colto di sorpresa: “Stamattina mi sono svegliato con tantissime energie in corpo, ma dopo appena un’oretta mi sono sentito male…” Parole che hanno lasciato interdetti, soprattutto per la tempistica: il malore sarebbe avvenuto proprio nel giorno della diretta.

Nunzio ha poi spiegato di aver trascorso la giornata completamente privo di forze, incapace di dare una mano nelle attività quotidiane del gruppo. “È stata una giornata senza forze e senza energie”, ha detto visibilmente provato. Una condizione che, in un contesto come quello dell’Isola, dove la resistenza fisica e mentale è fondamentale, potrebbe pesare notevolmente nel proseguimento della sua avventura.

