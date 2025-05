News Tv. La diciannovesima edizione de “L’Isola dei Famosi“, pronta a debuttare il 12 maggio 2025 su Canale 5 con la conduzione di Veronica Gentili, ha già iniziato a far parlare di sé. In particolare, l’attenzione si è concentrata su due futuri naufraghi che sono stati avvistati insieme a cena prima della partenza per l’Honduras. (Continua…)

“L’Isola dei Famosi”, due naufraghi a cena prima della partenza

Due futuri naufraghi de “L’Isola dei Famosi” sono stati beccati insieme a cena prima della partenza per l’Honduras. Questo incontro ha suscitato curiosità tra i fan, alimentando speculazioni su possibili alleanze o dinamiche che potrebbero emergere nel corso del reality. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)