“L’Isola dei famosi” non va in onda stasera: la decisione di Mediaset

News Tv. Cambio di programma per i telespettatori di Canale 5: questa sera, lunedì 23 giugno 2025, non andrà in onda L’Isola dei Famosi. Una decisione che spiazza il pubblico e anticipa una semifinale ricca di tensione, tra televoti aperti, scontri in diretta e provvedimenti in arrivo. Ecco tutti i dettagli sul palinsesto e sulle anticipazioni della prossima puntata.

Canale 5 cambia rotta: stasera spazio al caso “Yara”

Nessuna puntata de L’Isola dei Famosi questa sera su Canale 5. Al suo posto, Mediaset ha scelto di trasmettere il film Yara, diretto da Marco Tullio Giordana e ispirato al tragico caso di Yara Gambirasio, la 13enne scomparsa nel 2010 e ritrovata senza vita tre mesi dopo.

Il film, uscito nel 2021, vede Isabella Ragonese nel ruolo del pubblico ministero Claudia Ruggeri e Alessio Boni nei panni del colonnello Vitale, ripercorrendo le complesse indagini che portarono alla condanna all’ergastolo di Massimo Bossetti. Una scelta editoriale che arriva a pochi giorni dalla controversa intervista concessa da Bossetti a Francesca Fagnani nel programma Belve Crime, riaccendendo l’attenzione mediatica sul caso.

“L’Isola” slitta al mercoledì: verso una semifinale incandescente

La prossima puntata de L’Isola dei Famosi andrà in onda mercoledì 25 giugno. Si tratta della penultima diretta di questa edizione 2025, che si avvia alla conclusione in un clima tutt’altro che sereno. Gli ascolti non hanno convinto e le polemiche non sono mancate, complici anche episodi controversi come la rissa tra Dino Giarrusso e Omar Fantini, esplosa nel corso della scorsa diretta.

Nel cast sono rimasti 10 concorrenti, tra cui Cristina Plevani, Patrizia Rossetti e Jey Lillo, attualmente al televoto. Secondo le indiscrezioni, la semifinale sarà cruciale per sfoltire il gruppo e stabilire i cinque finalisti che si contenderanno il montepremi finale da 100mila euro in gettoni d’oro.

