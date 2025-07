“L’Isola dei famosi” verso la rivoluzione, Veronica Gentili in bilico?

News Tv. Nonostante l’edizione 2025 de L’Isola dei Famosi abbia segnato i dati d’ascolto più bassi nella storia del programma, Mediaset ha confermato il ritorno del reality anche per il 2026. Ma a tenere banco ora è una domanda cruciale: Veronica Gentili sarà ancora al timone? L’indiscrezione apre uno scenario tutto da chiarire. Le certezze sono poche, ma il dubbio è ormai diventato protagonista del gossip televisivo dell’estate.

Ascolti in calo, ma l’Isola torna nel 2026

La finale de L’Isola dei Famosi 2025, andata in onda lo scorso 2 luglio, si è chiusa con un risultato tutt’altro che entusiasmante: 1.831.000 spettatori e uno share del 15,37%, il più basso mai registrato per una finale del reality. Un segnale che non è passato inosservato ai vertici di Mediaset, che però hanno scelto di confermare il programma nei palinsesti della prossima stagione.

Pier Silvio Berlusconi, durante la presentazione dei palinsesti 2025/2026, ha annunciato il ritorno del reality prodotto da Banijay, lasciando però intendere che saranno previste modifiche sostanziali. La formula dell’Isola, dunque, verrà rivista, e tra le modifiche sul tavolo potrebbe esserci anche un nuovo volto alla conduzione.

Veronica Gentili in bilico: l’indiscrezione di Davide Maggio

A rendere concreta l’ipotesi di un cambio alla conduzione è stato Davide Maggio, che nelle sue Instagram Stories ha risposto così a un utente che chiedeva conferme sul futuro di Veronica Gentili: “Non è detto, forse sì, forse no”, lasciando intendere che nulla è ancora deciso, riporta Affari italiani.

La giornalista, volto de Le Iene, ha esordito quest’anno alla guida dell’Isola con uno stile misurato e professionale, affiancata da Simona Ventura nel ruolo di opinionista. E nonostante gli ascolti non siano stati brillanti, Gentili ha ricevuto molti consensi sui social, soprattutto per la gestione di momenti complessi come il grave incidente occorso a Loredana Cannata, rimasta impigliata sott’acqua durante una prova.

