“Lei è incinta”: Temptation Island, scoop sulla coppia più chiacchierata di tutte

News TV. La nuova edizione di Temptation Island 2025 è iniziata col botto. La prima puntata, andata in onda giovedì 3 luglio, ha già messo in subbuglio il pubblico affezionato, grazie a dinamiche esplosive, falò infuocati e confessioni che non sono passate inosservate. Ma mentre i telespettatori si preparano con ansia alla seconda puntata, prevista per stasera giovedì 10 luglio, fuori dal villaggio delle tentazioni spunta un’indiscrezione che rischia di stravolgere tutto. Un gossip che riguarda proprio la coppia più chiacchierata dell’intera edizione.

Alessio e Sonia al centro del ciclone

Loro sono Alessio Loparco e Sonia Mattalia, già protagonisti assoluti sin dai primi minuti del reality condotto da Filippo Bisciglia. Tra tensioni palpabili, dichiarazioni sorprendenti e falò che sembrano sfuggire al controllo, la loro storia tiene incollati milioni di telespettatori. Alessio ha già fatto parlare di sé per quella frase ambigua, detta davanti alle telecamere, sulla possibilità di chiedere a Sonia di sposarlo “per gratitudine”. Un’affermazione che ha scatenato un’ondata di polemiche online, con utenti divisi tra chi lo difende e chi lo accusa di opportunismo. Ma ora il caso si fa ancora più spinoso.

