La scure di Mediaset anche su un programma di “Queen Mary”: la decisione è ufficiale

News Tv, Mediaset ha presentato i nuovi palinsesti per l’autunno, introducendo alcune modifiche strategiche che interesseranno la programmazione della prossima stagione. Durante la presentazione ufficiale, sono stati confermati i principali conduttori, tra cui Maria De Filippi, Gerry Scotti, Ilary Blasi, Barbara d’Urso e Alfonso Signorini, segno della volontà dell’azienda di mantenere elevati standard di intrattenimento e continuità con i format già consolidati.

La riorganizzazione dei programmi serali Mediaset

Il nuovo palinsesto Mediaset deciso dai vertici di MFE segue la linea dello scorso anno, ma prevede alcuni aggiustamenti mirati a ottimizzare la distribuzione dei contenuti, in particolare durante la fascia serale. L’obiettivo è rispondere alle mutate abitudini degli spettatori, sempre più orientati verso una fruizione rapida e diversificata tra televisione tradizionale e piattaforme streaming. In questo contesto, si inserisce la decisione di rivedere la durata di alcuni programmi, in particolare quelli che si prolungano oltre la mezzanotte.

“Una graduale e profonda evoluzione”. Così l’ad Pier Silvio Berlusconi ha descritto in breve il nuovo palinsesto Mediaset, che ha presentato alla stampa insieme a Federico Di Chio, direttore Marketing Strategico del gruppo e Mauro Crippa, direttore generale dell’informazione RTI. Ecco le principali novità del palinsesto Mediaset per la fine del 2025 e l’inizio del 2026.

