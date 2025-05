“L’Isola dei Famosi”, 3 nuovi naufraghi e uno fuori. Tutto sulla puntata di stasera

News TV. Soffia un vento di novità sull’Isola dei Famosi. E stavolta non è solo la pioggia tropicale a scuotere le palme di Cayo Cochinos, ma un’intera scossa tellurica nel cast. La puntata di questa sera, in onda su Canale 5 in prima serata, promette colpi di scena a raffica, tra nuovi arrivi, decisioni definitive e prove sempre più spietate. Ma il vero terremoto sta per abbattersi sul gruppo: qualcosa è destinato a cambiare per sempre gli equilibri del gioco.

Leggi anche: “L’isola dei famosi”, nuovi ritiri tra i concorrenti: “Non stanno bene”

Leggi anche: “Temptation Island” 2025, quando inizia: finalmente c’è la data

Tre nuovi volti, una sola missione: sopravvivere

Dopo una serie di ritiri che hanno lasciato il gruppo orfano di diversi protagonisti, l’Isola corre ai ripari. E lo fa con l’ingresso di tre nuovi naufraghi pronti a tutto: la modella Ahlam El Brinis, l’attore e content creator Jey Lillo, e la giovane Jasmin Salvati, figlia d’arte. I nuovi concorrenti verranno immediatamente messi alla prova e dovranno conquistarsi un posto tra i veterani, alcuni dei quali sono già in difficoltà sia fisicamente che mentalmente. Le dinamiche si complicano, le alleanze tremano: riusciranno i nuovi arrivati a farsi spazio in un gruppo già logorato dalla fatica?

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva