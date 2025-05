L’isola dei famosi a pezzi, svelati i nomi dei due nuovi naufraghi

News TV. Il reality più estremo della televisione italiana è in piena emergenza. L’Isola dei Famosi quest’anno sembra più un campo di battaglia che un programma di intrattenimento: il cast è decimato dai ritiri, e la produzione è costretta a giocare il jolly. Dopo settimane di defezioni a catena, ora è ufficiale: due nuovi naufraghi stanno per sbarcare in Honduras per tentare di salvare il salvabile. Il giornalista Gabriele Parpiglia ha anticipato in esclusiva i nomi sui social. E come spesso accade negli ultimi anni, più che “vip”, sembrano perfetti sconosciuti al grande pubblico.

Sei ritiri in un mese: reality in crisi

Sei concorrenti hanno abbandonato il gioco: Leonardo Brum, Angelo Famao, Camila Giorgi, Nunzio ‘Spadino’ Stancampiano, Antonella Mosetti e infine una sesta figura che ha salutato la compagnia per motivi diversi. Tra infortuni, stress e problemi personali, l’edizione 2025 de L’Isola dei Famosi sembra destinata a entrare nella storia per la velocità con cui si sta sgretolando. E a questo punto la domanda sorge spontanea: chi ha scelto questo cast? E su quali basi?

Ahlam El Brinis: miss, modella e (ex) fiamma vip

A provare a riportare un po’ di ossigeno sull’Isola ci penserà Ahlam El Brinis, 29enne modella padovana di origini marocchine. Il suo volto potrebbe dire poco al pubblico televisivo, ma nei circuiti delle passerelle è già apparsa: nel 2013 ha vinto il titolo di Miss Schio, e nel 2015 ha partecipato a Miss Italia con la fascia di Miss Eleganza Friuli Venezia Giulia.

Non solo concorsi: Ahlam è finita nei radar del gossip per una presunta relazione con lo chef televisivo Simone Rugiati. Influencer di nicchia, presenza scenica assicurata, ora è pronta a cimentarsi con cocchi, zanzare e strategie da sopravvivenza.

