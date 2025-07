“L’isola dei famosi”, a poche ore dalla finale spunta il nome del vincitore: i pronostici

News Tv. La finale de L’Isola dei Famosi 2025 si avvicina e cresce l’attesa per scoprire chi tra i cinque finalisti porterà a casa il titolo. Mercoledì 2 luglio, l’edizione numero diciannove del reality più estremo della tv italiana chiuderà i battenti con una puntata che si preannuncia imprevedibile. Le quote dei bookmaker parlano chiaro, ma non sono escluse sorprese dell’ultimo minuto. Ecco chi sono i favoriti alla vittoria secondo le previsioni.

Cristina Plevani in pole: la favorita dei bookmaker

A venticinque anni dalla storica vittoria al primo Grande Fratello, Cristina Plevani si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella sua carriera televisiva. Le agenzie di scommesse la danno come grande favorita, con una quota di 3.00: puntando un’unità, se ne vincono tre.

Il suo percorso è stato equilibrato, costante, lontano dalle polemiche ma sempre presente nei momenti chiave del reality. La sua presenza ha portato un tocco nostalgico e allo stesso tempo una forte carica emotiva, che potrebbe aver colpito il pubblico da casa. Il potenziale bis di Cristina sarebbe una rivincita personale e professionale, suggellando il ritorno di un volto storico della tv italiana.

Teresanna Pugliese e Jey Lillo: la nomination che può cambiare tutto

Subito dietro Cristina, secondo i bookmaker, si posiziona Teresanna Pugliese, ex volto noto di Uomini e Donne, con quota 3.50. Un dato interessante, soprattutto se si considera che Teresanna è attualmente in nomination contro Jey Lillo. La sua forza è rappresentata da un pubblico fedele e attivo al televoto, che storicamente ha sempre premiato i personaggi legati alla cultura popolare partenopea.

Discorso opposto per Jey Lillo, che parte da una quota molto alta (7.50), segnale evidente della sua posizione di svantaggio. Nonostante la sua ironia e genuinità, difficilmente riuscirà a spuntarla nello scontro diretto con Teresanna, a meno di un colpo di scena che ribalti le carte in tavola durante la diretta.

