“L’Isola dei famosi”, stasera la finale: dove si svolge e quando i naufraghi tornano in Italia

News Tv. Manca ormai pochissimo alla finalissima de L’Isola dei Famosi 2025, in onda stasera, mercoledì 2 luglio. I giochi sono (quasi) fatti: quattro finalisti già confermati, uno ancora in bilico tra Teresanna Pugliese e Jay Lillo, e una favorita che sta facendo sognare il pubblico. A 25 anni dal suo storico trionfo al primo Grande Fratello, Cristina Plevani potrebbe entrare nella storia come la prima concorrente a vincere due reality. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul gran finale.

La finale si svolge in Honduras: ecco perché

Anche quest’anno l’ultimo atto dell’Isola non si svolgerà in studio, ma direttamente in Honduras, lì dove i naufraghi hanno trascorso quasi due mesi di prove, fame e strategie. La scelta, ormai consolidata dal periodo post-Covid, permette di chiudere il cerchio esattamente dove tutto è cominciato: in mezzo alla natura, senza ritorni anticipati o eliminazioni last minute in Italia.

La produzione, come riferisce Fanpage.it, ha scelto di confermare la formula in loco anche per l’edizione 2025, con i finalisti che scopriranno il verdetto in diretta dall’Honduras. Il collegamento con lo studio sarà comunque centrale, guidato come sempre da Veronica Gentili e accompagnato dagli interventi di Simona Ventura, vera anima ironica del programma.

Cristina Plevani verso il bis? I pronostici parlano chiaro

Tra i nomi più chiacchierati alla vigilia, quello di Cristina Plevani svetta nei sondaggi e nelle previsioni dei fan. Dopo la vittoria nel Grande Fratello 2000, Cristina ha scelto di tornare in gioco con un profilo basso, ma costante, riuscendo a conquistare la fiducia del pubblico e la simpatia di molti compagni di avventura.

Un’eventuale vittoria la renderebbe la prima donna nella storia dei reality italiani a trionfare in due programmi cult, a distanza di un quarto di secolo. Un risultato che, se confermato, sarebbe carico di significato anche per la narrazione della sua carriera, spesso sottovalutata ma sempre presente con coerenza.

