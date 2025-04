“L’Isola dei famosi”, tensione alle stelle: rissa sfiorata tra i concorrenti, cos’è successo

News Tv. Manca poco al debutto della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, ma il reality di Canale 5 promette scintille ancor prima di approdare in Honduras. Cos’è successo? Gli animi dei concorrenti si sarebbero scaldati ancora prima dello sbarco in Honduras. Se questo è il clima che si respira prima dell’inizio ufficiale, è facile immaginare che il pubblico avrà molto da commentare nei prossimi mesi. (Continua dopo le foto)

“L’Isola dei famosi”, rissa sfiorata durante lo shooting: clima rovente prima della partenza

Secondo quanto riportato dall’esperta di gossip Deianira Marzano su Instagram, durante il tradizionale servizio fotografico pre-partenza, tra i naufraghi sarebbe quasi scoppiata una rissa. “Rissa sfiorata durante il servizio fotografico all’Isola dei Famosi”, ha scritto Marzano. Tra liti già scoppiate, nuovi concorrenti in arrivo e le grandi aspettative riposte nella conduzione di Veronica Gentili, il reality di Mediaset sembra pronto a regalare al pubblico momenti di grande spettacolo. (Continua dopo le foto)

Il motivo della lite tra i futuri naufraghi

Ma cosa ha acceso gli animi durante lo shooting? Sempre secondo Deianira Marzano, la miccia sarebbe stata accesa da questioni di protagonismo davanti all’obiettivo. “Ci sono state grida come: ‘Mi hai rubato l’inquadratura!'” ha rivelato l’esperta. Pare infatti che due futuri concorrenti si siano accusati a vicenda di essersi “messi troppo al centro” dell’inquadratura, scatenando una lite dai toni accesi. Per il momento non sono stati svelati i nomi dei protagonisti della discussione. Resta da vedere se la conduttrice Veronica Gentili, chiamata per la prima volta a guidare il programma, sia già intervenuta per calmare gli animi in vista della partenza.

