Funerali Papa Francesco, chi è l’inviata del Tg1 apparsa in Tv

Personaggi Tv. Dietro le quinte degli eventi più solenni e toccanti del Vaticano, un volto familiare ci guida in un viaggio tra emozioni e storia. In questi giorni di profondo turbamento, mentre il mondo dice addio a un’icona spirituale, una giornalista si distingue per la sua capacità di raccontare con intensità e compostezza i funerali di Papa Francesco. (Continua…)

Professionista in prima linea

Lontano dalle luci dei riflettori, il suo nome risuona tra gli spettatori italiani come sinonimo di autorevolezza e passione. Lei è uno dei volti più riconosciuti del TG1. La sua presenza costante al fianco del pubblico nei momenti cruciali della storia moderna non è una novità. Eppure, pochi sanno quanto la sua carriera sia stata costellata di esperienze che l’hanno vista al centro di eventi mondiali, come quella volta in cui si trovò tra la folla in delirio a Buenos Aires. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)