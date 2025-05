Lite furibonda in Tv, Rula Jebreal perde le staffe: “Sei un pazzo ubriaco”

News TV. Un acceso scontro televisivo ha visto protagonisti Italo Bocchino e Rula Jebreal durante la trasmissione Accordi e Disaccordi, trasmessa in prima serata. Il dibattito, inizialmente concentrato su temi di politica internazionale e conflitti in Medio Oriente, è degenerato rapidamente in un confronto personale e acceso. Le accuse di antisemitismo rivolte da Bocchino hanno provocato una risposta furiosa da parte della Jebreal, trasformando il dibattito in un evento mediatico di grande risonanza.

Leggi anche: Cancellato il programma Rai, lo stop dopo un solo anno: cosa succede

Leggi anche: “Chi vorrei al mio posto”. Mara Venier elegge il suo successore a “Domenica in”

Bocchino accusa, Jebreal risponde

Durante la trasmissione, Bocchino ha accusato la giornalista palestinese di essere “profondamente antisemita“, un’affermazione che ha scatenato una reazione immediata da parte di Jebreal. La sua risposta, “Lei è un pazzo, ubriaco, una vergogna umana“, ha lasciato il pubblico in studio e a casa senza parole, generando un’ampia eco sui social media. Le piattaforme online si sono subito animate di commenti e dibattiti, dividendo l’opinione pubblica tra chi condanna e chi difende le parti coinvolte.

La tensione tra i due è stata palpabile per tutta la durata del programma, con tentativi falliti da parte della conduzione di riportare la calma. L’accusa di antisemitismo, particolarmente delicata nel contesto attuale, ha toccato un nervo scoperto, soprattutto considerando l’impegno di Jebreal in numerosi dibattiti sui diritti umani. Le parole aspre utilizzate durante il confronto hanno segnato un punto di rottura definitivo, lasciando un segno indelebile nella serata televisiva.

Il pubblico, diviso tra solidarietà e critica, ha assistito a un confronto che è andato oltre il semplice dibattito politico, trasformandosi in un attacco personale. Le parole di Jebreal, considerate da alcuni eccessive, hanno suscitato reazioni contrastanti, con molti che hanno interpretato la sua risposta come una difesa necessaria di fronte a gravi accuse. La situazione ha evidenziato quanto sia fragile il confine tra un dibattito costruttivo e uno scontro personale.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva