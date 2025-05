Cancellato il programma Rai, lo stop dopo un solo anno: cosa succede

News Tv. Il palinsesto del servizio pubblico è in continuo movimento, come un organismo vivo che si adatta, cambia forma, testa nuovi linguaggi. In un panorama televisivo sempre più affollato e competitivo, la Rai punta a mantenere l’attenzione alta, offrendo contenuti che riflettano l’evoluzione del gusto degli spettatori. Anche il sabato pomeriggio, una fascia da sempre dedicata alla leggerezza e all’intrattenimento sobrio, non sfugge a questa logica di aggiornamento costante. Stavolta, una decisione importante ha visto coinvolta anche una delle protagoniste della televisione: Mara Venier. È infatti stata la stessa conduttrice a rivelare il ‘terremoto’ del dietro le quinte Rai.

Leggi anche: Mara Venier, arriva la decisione su “Domenica In”: cosa cambierà

Leggi anche: Record di ritiri a “L’Isola dei Famosi”: cosa c’è dietro la loro fuga

Mara Venier e il volto della Rai

È difficile pensare alla Rai senza immaginare il sorriso accogliente e l’ironia tagliente di Mara Venier. Regina indiscussa della domenica, volto familiare e rassicurante, ha saputo reinventarsi stagione dopo stagione, guadagnandosi la fiducia del pubblico e dei vertici aziendali. Ma nemmeno le regine, a volte, restano fuori dalle rivoluzioni. Quando la Rai cambia rotta, lo fa con decisione — e chi ci lavora, anche i volti più noti, viene coinvolto senza eccezioni.

Leggi anche: “Sei stata pessima”. “Affari tuoi”, concorrente riempita di critiche: cosa ha fatto

Leggi anche: Famoso conduttore si propone per “Domenica In”: Mara Venier avvisata, in Rai già festeggiano

Cambiare è rischiare, anche per i big

È il prezzo, inevitabile, dell’innovazione. E Mara lo sa bene. Nelle sue interviste non si nasconde, anzi, racconta con la consueta franchezza le scelte fatte, i sì detti per stima e affetto, le esperienze accettate per curiosità. Nel corso della sua carriera ha dimostrato più volte di saper osare, anche al di là dei territori sicuri. E ogni tentativo, riuscito o meno, contribuisce a definire un profilo che va ben oltre la semplice conduzione.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva