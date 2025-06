“Ma come fate?”. Pino Insegno, valanga di critiche dopo il ritorno di “Reazione a catena”

News TV. Neanche il tempo di godersi il debutto che per Pino Insegno arrivano polemiche a raffica. La nuova edizione di Reazione a catena, partita da pochi giorni su Rai 1, è già nel mirino degli spettatori più agguerriti. Il motivo? Le squadre in gara, giudicate “scarse” e senza brio, al punto da far rimpiangere i fasti delle stagioni precedenti. E sui social è esplosa una vera e propria rivolta.

Gli utenti lamentano un calo drastico nella qualità dei concorrenti, tanto da mettere in discussione le modalità di selezione. In molti segnalano una mancanza di ritmo e coinvolgimento: il gioco sembra aver perso quella scintilla che lo rendeva irresistibile nelle passate edizioni. Un commento tra i più virali recita: “Che squadre penose. Ma come fate a non arrivarci? Si capiva subito la risposta… che selezioni penose”. Una critica diretta e senza filtri, che rappresenta perfettamente lo stato d’animo di una parte del pubblico.

Pino Insegno resiste: share alto e nuove promesse

Nonostante le critiche, i dati d’ascolto raccontano un’altra verità: la prima settimana di Reazione a catena ha registrato oltre il 20% di share e quasi 3 milioni di spettatori. Numeri importanti, che confermano il format come uno dei più forti dell’estate Rai. E Pino Insegno non si lascia abbattere.

In un’intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni, il conduttore ha parlato con entusiasmo delle novità del programma: una scenografia rinnovata, l’introduzione di due nuovi giochi e l’obiettivo di tenere sempre i concorrenti al centro. E proprio in questo senso è arrivato un consiglio speciale da parte della moglie Alessia: “Mi ha detto: ‘Pino, stai tranquillo, non esagerare. Stai sempre un passo indietro rispetto ai concorrenti, perché sono loro i protagonisti’”.

Una frase che rivela molto non solo del rapporto tra i due, ma anche della volontà del conduttore di portare avanti il programma con uno stile più equilibrato e rispettoso delle dinamiche del gioco.

