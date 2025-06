News tv. Pino Insegno, ritorno da incubo con “Reazione a catena”: cosa succede. I riflettori si sono riaccesi su uno dei game show più amati dell’estate italiana, ma il ritorno di Pino Insegno a Reazione a catena, dopo anni di assenza, non ha avuto l’effetto esplosivo che ci si poteva aspettare. Sui social, molti telespettatori hanno dato voce ai propri malumori e gli ascolti sono stati tra i più bassi di sempre considerato che la puntata andata in onda ieri, domenica 8 giugno, era quella del debutto di stagione. I dati Auditel parlano chiaro, ma a pesare sul risultato non sembra essere stato solo il cambio alla conduzione.

Reazione a catena: il debutto sottotono di Pino Insegno

La prima puntata della nuova stagione di Reazione a catena ha segnato il ritorno di Pino Insegno su Rai 1, ma gli ascolti hanno subito una frenata inaspettata. Lunedì 8 giugno, la prima parte del programma ha raccolto 1.453.000 spettatori pari all’11% di share, mentre nella seconda parte gli spettatori sono saliti a 2.125.000 con un 13,90%. Numeri decisamente inferiori rispetto agli standard abituali del game show estivo della rete ammiraglia Rai, che lo scorso anno, con Marco Liorni alla conduzione, viaggiava su percentuali ben più rassicuranti.

Ascolti bassi: colpa di Sinner o del cambio alla conduzione?

Il risultato sotto tono può essere in parte attribuito alla concorrenza sportiva: proprio nella stessa fascia oraria, sul canale Nove, andava in onda in diretta l’attesissimo match di tennis tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, evento che ha catalizzato l’attenzione di molti appassionati. Il match è durato diverse ore e ha fatto da poderoso magnete per l’audience, togliendo ossigeno non solo a Reazione a catena, ma anche ad altri programmi della prima serata.

Tuttavia, non si può ignorare che il ritorno di Pino Insegno, fortemente voluto dalla dirigenza Rai, sia stato accolto dal pubblico con freddezza. Non sono mancati i commenti pungenti sui social: “Sembrava una puntata di dieci anni fa”, scrive un utente su X (ex Twitter). E ancora: “Marco Liorni aveva trovato un equilibrio perfetto. Tornare indietro non sempre è una buona idea”.

