Pino Insegno torna a “Reazione a Catena”, ma quanto guadagna? La cifra stellare

Personaggi Tv. Con l’arrivo dell’estate si avvicina anche il tradizionale cambio della guardia nel preserale di Rai 1. Marco Liorni saluta momentaneamente il pubblico de L’Eredità, lasciando spazio al grande ritorno di Pino Insegno con la nuova edizione di Reazione a Catena. Dal prossimo 8 giugno 2025, il quiz più estivo della TV italiana torna in onda con una veste rinnovata e un conduttore al centro di voci e curiosità, soprattutto per il suo compenso stellare. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Torna “Reazione a Catena” su Rai 1

A partire da domenica 8 giugno 2025, Reazione a Catena riprende il suo posto nel preserale di Rai 1, come da tradizione estiva. Dopo mesi alla guida de L’Eredità, Marco Liorni si prende una pausa, cedendo il testimone al collega Pino Insegno, che torna alla guida del programma dopo la stagione 2024. Il quiz, uno dei più amati del palinsesto Rai, sarà in onda ogni giorno alle 18:45 con la sua 19ª edizione, promettendo sfide nuove e una scenografia completamente rinnovata. Il ritorno di Insegno non è soltanto televisivo: è anche mediatico. L’attore e conduttore romano, ex volto de Il Mercante in Fiera, torna al centro dell’attenzione anche per le polemiche passate e per la curiosità legata al suo ingaggio Rai.

Pino Insegno sotto i riflettori, tra polemiche e rilanci

Il ritorno in grande stile di Pino Insegno a Rai 1 arriva dopo un periodo non privo di polemiche. Dopo la parentesi poco fortunata con Il Mercante in Fiera, era circolata la possibilità che potesse prendere le redini de L’Eredità, opzione poi sfumata in favore di Marco Liorni. Tuttavia, la Rai ha deciso di confermare la fiducia al conduttore romano, riaffidandogli Reazione a Catena, considerato da molti come il suo terreno naturale. Le polemiche, però, non hanno oscurato l’affetto del pubblico, che ha premiato Insegno nella scorsa stagione con buoni ascolti e riscontri positivi sui social. Ora l’attesa è per vedere quali novità porterà la nuova edizione, tra giochi inediti, ospiti a sorpresa e un formato che resta uno dei più seguiti del palinsesto estivo.

