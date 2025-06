News tv. “Domenica In”, due nuovi conduttori nel cast: ecco chi – Quando settembre si avvicina, tutti gli occhi sono puntati su Domenica In, lo show domenicale di Rai 1 che non smette mai di far parlare di sé. Anche se la stagione passata si è appena conclusa, le domande sul futuro del programma sono più vive che mai, specialmente dopo le enigmatiche parole di Mara Venier. La sua presenza al timone è ancora incerta, ma i fan sperano in un suo ritorno, grazie al forte legame che ha costruito con il pubblico di casa.

In occasione del 50º anniversario della prima trasmissione, la Rai sta pianificando un restyling del format. Tra le novità più intriganti, si vocifera di un possibile ingresso di due nuovi conduttori che potrebbero dare una nuova energia al programma mantenendo intatta la sua storica identità. Anche se nulla è stato confermato ufficialmente, l’intento è chiaro: modernizzare senza stravolgere.

“Domenica In”, due nuovi conduttori nel cast: di chi si tratta

Secondo fonti vicine al programma, uno dei papabili nuovi volti è Gabriele Corsi. Conosciuto per il suo approccio ironico e coinvolgente, Corsi potrebbe portare un tocco di freschezza e appeal giovanile, attirando un pubblico più eterogeneo. Sebbene la notizia non sia stata ancora ufficializzata dalla Rai, il suo nome è sulla bocca di tutti. Altro nome interessante è quello di Cristiano Malgioglio, amatissimo dal pubblico, che però avrebbe rifiutato l’offerta per non rinunciare ai suoi impegni con Tale e Quale Show e Amici. La sua presenza avrebbe sicuramente arricchito il programma con il suo tocco di estrosità, ma per ora sembra che non ci sarà.

